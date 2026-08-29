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Grande entusiasmo per Giuseppe Commisso fuori dal Franchi: il video coi tifosi

Grande entusiasmo per Giuseppe Commisso fuori dal Franchi: il video coi tifosi
Oggi alle 17:05Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Franchi - Luciana Magistrato

Grande entusiasmo fuori dal Franchi prima di Fiorentina-Frosinone. Sono già diversi i tifosi viola presenti allo stadio e al di fuori dell'impianto, tanti si sono riversati verso Giuseppe Commisso. Il presidente della Fiorentina non ha esitato nel'avvicinarsi affettuosamente verso tutti coloro che lo cercavano al di là dei cancelli d'ingresso, concedendosi a vari selfie e video prima di entrare allo stadio. Ecco il video:

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