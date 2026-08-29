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Che accoglienza per Rui Costa! Il portoghese acclamato dai tifosi fuori dal Franchi

Che accoglienza per Rui Costa! Il portoghese acclamato dai tifosi fuori dal Franchi
Oggi alle 17:59Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Franchi - Pietro Lazzerini

Manuel Rui Costa ha fatto il suo ingresso al Franchi ed è stato accolto da un tripudio di tifosi. Davanti alla tribuna, l'ex fuoriclasse portoghese ha fatto il suo arrivo in questi minuti e ha trovato un boato ad attenderlo: tanti tifosi a richiamarlo ai cancelli e a salutarlo, lui ha risposto con un caloroso saluto nei loro confronti per poi addentrarsi nello stadio. Il video:

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