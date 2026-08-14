Runjaic esalta la Coppa Italia: "Percorso più breve per l'Europa"
Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Coppa Italia con il Padova: “"Siamo contenti di affrontare il primo match ufficiale della stagione, ovviamente la Coppa Italia è molto importante. È in primis importante in quanto prima gara ufficiale e vogliamo cominciare bene. Sappiamo che nel corso della stagione lottiamo su due fronti, il campionato e la coppa. Più si va avanti più il percorso è difficile, quello della Coppa Italia è più breve per arrivare in Europa.
Per quanto riguarda la Coppa in Italia ha una struttura diversa rispetto ad altre nazioni, dobbiamo cominciare il primo turno cercando di fare bene, per poi cercare di fare bene. Recentemente il Bologna è arrivato in Europa vincendo la Coppa Italia, dimostrando come da non favoriti si può fare un bel percorso. Vogliamo giocare il nostro calcio cercando di fare il miglior percorso possibile".
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