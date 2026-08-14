Ranieri prima del Benevento: "Ci toglieremo delle soddisfazioni"

Ranieri prima del Benevento: "Ci toglieremo delle soddisfazioni"FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:10News
di Redazione FV

Ai microfoni di SportMediaset, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha commentato il match in programma per il turno di Coppa Italia Frecciarossa: "Sicuramente c'è tanta curiosità nel vederci: abbiamo cambiato tanto e ci toglieremo delle soddisfazioni. Arrivata gente con tanta qualità. Grosso? Il mister lavora tanto ed è stato un grande difensore, ci sta aiutando tantissimo nel migliorare anche la fase difensiva".