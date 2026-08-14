Ranieri prima del Benevento: "Ci toglieremo delle soddisfazioni"
FirenzeViola.it
Ai microfoni di SportMediaset, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha commentato il match in programma per il turno di Coppa Italia Frecciarossa: "Sicuramente c'è tanta curiosità nel vederci: abbiamo cambiato tanto e ci toglieremo delle soddisfazioni. Arrivata gente con tanta qualità. Grosso? Il mister lavora tanto ed è stato un grande difensore, ci sta aiutando tantissimo nel migliorare anche la fase difensiva".
Pubblicità
News
Con il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognonidi Luca Calamai
Le più lette
1 Con il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
2 La prima di Grosso col 4-3-2-1: Atta sulla trequarti assieme a Gud, Mastantuono parte fuori. Ballottaggio dietro
Copertina
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
Angelo GiorgettiAlle origini di Joseph: da underdog a star del portafoglio. Il percorso (fra dubbi e risposte) di un protagonista inatteso. Per ora Commisso jr stupisce perché cerca soluzioni e non conflitti
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com