Galloppa: "In viola raccontai una storia che finiva col nostro rientro a Itaca"

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L’ex allenatore della Fiorentina Primavera, oggi al Modena, Daniele Galloppa ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Venezia: “È un avversario forte, che ha speso tanto, la partita sarà di altissimo livello, e sono molto curioso di vedere come la squadra reagirà a questo primo appuntamento. Come ho detto, il Venezia ha un certo spessore, ha fatto anche amichevoli internazionali, e dovremmo esser bravi a non farlo palleggiare, dovremmo saper soffrire il non possesso gestendo al meglio la gara quando possiamo farlo. Loro ci verranno a prendere forti, in base a quello dovremmo trovare vantaggi".

La sua squadra dovrà essere concreta.

“Non si deve filosofeggiare, ma anche essere pratici e cinici, e quando parlo di viaggio intendo che ogni domenica si deve essere qualcosa in più: il viaggio è come arrivi all'obiettivo, che è quello di vincere ogni gara, di essere sempre qualcosa in più. Credo sempre che se si aprono finestre, per così dire, si migliora e si aiuta gli altri a farlo, e spesso ho portato cose che avevo letto come spunto nello spogliatoio: certo, ora lavoro con i grandi, ma arriverò loro con un modo diverso. Odissea? Due anni fa ai ragazzi della Primavera della Fiorentina raccontai una storia che finiva con il nostro rientro a Itaca, ma perdemmo lo Scudetto. Però anche il film racconta l'importanza del viaggio, più che dell'arrivo. E questo è importante".