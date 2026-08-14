Social Dopo quattro anni e mezzo, Vlahovic ritrova Italiano al Besiktas

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Con l’arrivo di Dusan Vlahovic al Besiktas si è ricomposta una coppia che i tifosi della Fiorentina ricordano bene: quella formata dall’attaccante serbo e Vincenzo Italiano. I due hanno condiviso una parte della loro esperienza a Firenze, anche se il loro percorso insieme è durato soltanto sei mesi. Vlahovic, infatti, lasciò la Fiorentina nel gennaio del 2022 per trasferirsi alla Juventus, interrompendo così la collaborazione con Italiano. Da quel momento le strade dei due si sono separate, fino alla nuova avventura in Turchia.

Il ritrovo fra i due in quel di Istanbul

Oggi, a distanza di oltre quattro anni e mezzo, Vlahovic e Italiano sono tornati a lavorare insieme. Il tecnico ritrova così un attaccante che conosce già e che potrà rappresentare uno dei punti di riferimento della sua nuova esperienza sulla panchina del Besiktas. Una reunion che non è passata inosservata e che lo stesso club turco ha deciso di celebrare sui propri canali social, pubblicando le prime immagini del nuovo tandem. Di seguito, dunque, le foto condivise dal Besiktas per raccontare il ritorno a lavorare insieme di Vlahovic e Italiano.