Napoli, lesione al soleo destro per Vergara: circa un mese di stop

Antonio Vergara rimarrà ai box per un po'. Il centrocampista del Napoli si è fermato ieri sera, nella vittoria dell'Italia a Bologna contro la Turchia, accusando un problema al polpaccio analizzato più approfonditamente oggi dagli esami strumentali eseguiti con l'equipe medica dei partenopei. Come diffuso dal club azzurro infatti il centrocampista si è sottoposto oggi a test approfonditi presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo.

I tempi di recupero sono da valutare, ma è difficile che ne possa avere per meno di 3-4 settimane. Vergara rischia di rimanere ai box per circa un mese, dunque, con almeno 15 giorni fermo e poi il lavoro per rientrare in campo passo dopo passo. A partire dal rientro dalla sosta contro il Frosinone dunque Allegri non avrà Vergara con sé. Lo riporta TMW.