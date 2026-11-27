Rubino: "Ho sempre tifato Fiorentina e sogno di tornarci un giorno"

L'attaccante Tommaso Rubino, di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Carrarese in Serie B, ha parlato al podcast 'Tutti in the box' ripartendo dai propri obiettivi stagionali: "Il mio obiettivo principale è quello di cercare di conquistare la fiducia del mister e di giocare il più possibile. Poi quando arrivano le vittorie, arrivano anche i gol e gli assist di conseguenza. Quindi, chiaro che più ne faccio è meglio è, ma la cosa importante sono le prestazioni della squadra".

Poi parlando di un potenziale ritorno alla Fiorentina: "Non è solo un obiettivo ma anche un sogno, perché abito a 100 metri dallo stadio e quando posso sono sempre lì. Poi dopo 11 anni di Fiorentina ti affezioni, ci stai bene. Da quando sono nato ho sempre tifato viola grazie a mio nonno e tornare a giocare per la Fiorentina è un sogno che spero di poter raggiungere un giorno".