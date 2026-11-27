Colantuono: "La Fiorentina? In queste piazze la pazienza viene meno"

Intervistato da TMW, l'ex tecnico di Udinese e Atalanta fra le altre, Stefano Colantuono, ha rivolto lo sguardo sulla prossima giornata di Serie A e in generale, ha parlato anche del delicato momento che attraversa la Fiorentina: “La Fiorentina deve ancora trovare la quadra. Ha una squadra valida, ci vogliono calma e pazienza. Ma è una piazza importante e in queste piazze la pazienza viene meno”.

Così invece Colantuono sull'Udinese, avversaria dei viola questa domenica nella tredicesima giornata di campionato: “È presto per i giudizi. C’è tutto il tempo. Poi il mercato di gennaio può cambiare tante cose”.