Malen ne fa 4, la Roma passa 5-1 a Parma: Gilardino dietro alla Fiorentina

Partita combattuta per oltre un'ora, poi la Roma dilaga e passa a Parma con un roboante 4-1. Al Tardini va in scena l'anticipo di Serie A con i giallorossi che la sbloccano nel primo tempo con un Malen formato deluxe e autore alla fine di 4 gol, le vere emozioni però arrivano nella seconda frazione. Perché dopo il momentaneo pareggio di Nesta Elphege i giallorossi si scatenano: prima Malen sfrutta un liscio in area di Troilo e fa doppietta, poi segna anche Rodrigo Mora e alla fine chiude la contesa sempre Malen con altre due segnature per il poker personale.

La squadra di Gasperini tiene così la scia della Lazio e si porta al secondo posto in attesa dell'Inter. Per il Parma di Gilardino invece è notte fonda con 8 punti in classifica: i ducali restano dietro alla Fiorentina pur con una partita in più.