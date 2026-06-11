Il Messico vince la prima partita del Mondiale: 2-0 al Sudafrica

Il Messico vince la prima partita del Mondiale: 2-0 al SudafricaFirenzeViola.it
© foto di José Maria Diaz Acosta
Ieri alle 23:05News
di Redazione FV

Il Messico vince piuttosto agilmente la prima partita del Mondiale che si giocherà tra Nord e Centro America. I padroni di casa all'Atzeca non sbagliano e hanno la meglio 2-0 del Sudafrica mai davvero in partita e con un uomo in meno per quasi tutto il secondo tempo (chiudono addirittura in 9 negli ultimi minuti). Decidono le reti di Quinones e Jimenez, una per tempo. La Nazionale che ospita una parte del torneo internazionale parte dunque alla grande portando a casa i primi tre punti del girone con Corea del Sud e Repubblica Ceca che giocheranno l'altra partita nella notte italiana (ore 4 del mattino).