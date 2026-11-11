Quanto vale la maglia della Fiorentina: il confronto con Italia ed Europa

Da Opel a Nintendo, da Toyota a Mediacom: ogni generazione di tifosi viola associa i propri ricordi a un logo diverso al centro del petto. Dietro quei marchi, però, c'è anche una storia economica che racconta come è cambiato il calcio. Per capire quanto vale la maglia della Fiorentina oggi bisogna partire da Mediacom, lo sponsor di maglia della Fiorentina dal 2019, che secondo le stime di stampa garantisce al club circa 25 milioni di euro a stagione, il quarto incasso della Serie A. È una cifra che nessuno sponsor viola aveva mai avvicinato e che acquista un significato ancora più preciso se confrontata con quelle delle rivali italiane, delle big europee e di un settore, quello del gioco, che negli anni ha cambiato le regole del mercato delle maglie anche a Firenze.

Sponsor maglia Fiorentina: da Opel a Mediacom

Il primo marchio sulla maglia viola arriva all'inizio degli anni Ottanta (J.D. Farrow's). Da allora la divisa ha ospitato aziende molto diverse tra loro, ciascuna legata a un'epoca precisa della squadra:

-Opel, a metà degli anni Ottanta, la maglia della Fiorentina di Sócrates

-Crodino, con il logo giallo sul viola, alla fine dello stesso decennio

-7Up e poi Sammontana, nella prima metà degli anni Novanta

-Nintendo, tra il 1997 e il 1999, sulla maglia di Batistuta e Rui Costa

-Toyota, dal 1999 per buona parte degli anni Duemila

-Mazda, all'inizio degli anni Dieci

Gli anni di Save the Children e l'arrivo di Commisso

Negli ultimi anni della gestione Della Valle il centro della maglia è stato occupato per lo più dal logo di Save the Children, un'iniziativa benefica che il club sosteneva anche con una donazione annuale. Fu una scelta d'immagine apprezzata, ma significava rinunciare all'incasso dello spazio commerciale più prezioso, con la sola parentesi di un breve accordo con Folletto (stagioni 2016/17 e 2017/18).



Lo scenario cambia nel giugno 2019, quando Rocco Commisso acquista la Fiorentina e porta sulla maglia Mediacom, l'azienda di telecomunicazioni che aveva fondato negli Stati Uniti nel 1995. Nel giro di pochi anni la divisa viola passa così da una maglia senza main sponsor commerciale a un accordo da 25 milioni annui. Un salto che non ha precedenti nella storia del club e che si spiega con il legame diretto tra sponsor e proprietà.

La Fiorentina e gli sponsor del gioco

Anche la Fiorentina ha avuto il suo partner del settore. Nel settembre 2014 il club annunciò l'accordo con Betclic, che diventava "top sponsor" accanto a Banca CR Firenze, con visibilità legata alla squadra e iniziative digitali per i tifosi. Non era un caso isolato: prima del 2018 più della metà dei club di Serie A aveva accordi commerciali con operatori delle scommesse, non sempre come main sponsor. Tutto cambia con il Decreto Dignità, che vieta la pubblicità del gioco con vincite in denaro, sponsorizzazioni sportive comprese. Secondo Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, da allora le società hanno perso complessivamente oltre 100 milioni di euro di entrate all'anno. Per il calcio italiano è stato un cambiamento profondo, che però non ha cancellato del tutto la presenza del settore, come mostra il modo in cui la norma viene applicata.

Cosa consente oggi la legge

L'articolo 9 del decreto legge 87 del 2018, convertito nella legge 96 dello stesso anno, vieta la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro. Nel 2019 l'AGCOM ha però pubblicato le linee guida per applicare il divieto, distinguendo le comunicazioni promozionali da quelle con carattere esclusivamente informativo.



In questa seconda categoria rientrano anche i servizi che mettono a confronto quote e offerte di operatori diversi, come il sito di comparazione MiglioriCasinoOnline, che confronta i migliori casinò online. È lo stesso spazio in cui si sono inseriti i cosiddetti marchi informativi, che si presentano come piattaforme di contenuti sportivi pur portando nomi legati a operatori del gioco. Grazie a questa distinzione alcune rivali della Fiorentina sono tornate ad avere sul petto marchi riconducibili al settore, mentre la maglia viola è rimasta legata a uno sponsor di famiglia.

Quanto vale oggi l'accordo con Mediacom

I bilanci del club permettono di ricostruire l'evoluzione dell'accordo. Nella prima stagione, il 2019/20, Il corrispettivo inizialmente previsto dal contratto Mediacom era di 10 milioni. Nel 2020/21 i ricavi sono saliti a 40 milioni, che comprendevano un bonus di 15 milioni relativo alla stagione precedente e 25 milioni di sponsorizzazione. Da allora la cifra si è stabilizzata intorno ai 25 milioni annui, confermati anche per il 2026/27.

Il confronto con le rivali di Serie A

Dopo la scomparsa di Rocco Commisso, il 17 gennaio 2026, Mediacom è rimasta. In estate si era ipotizzato che la scritta potesse lasciare il centro della divisa, ma alla presentazione delle nuove maglie 2026-27 firmate Joma il marchio era al suo posto. Questa continuità garantisce un'entrata stabile, ma lega una quota importante dei ricavi commerciali alle decisioni di un'unica famiglia, insieme proprietaria e sponsor.

Le cifre della tabella riguardano il solo main sponsor e sono stime della stampa per la stagione 2026/27, in attesa dei bilanci. Restano esclusi sponsor tecnico, retro e manica, che per alcuni club valgono parecchio: sommando tutte le voci, la maglia dell'Inter supera i 70 milioni. La Fiorentina è quarta, dietro Milan, Inter e Juventus, e precede il Napoli, che rinnovando con MSC fino al 2029 è passato da 8,5 a 18 milioni. Tra il Milan, primo con 35 milioni, e l'Atalanta con 5 c'è un rapporto di sette a uno, segno di quanto il potere commerciale sia concentrato in pochi club.

Club Main sponsor Valore stimato a stagione Settore Milan Emirates 35 milioni Trasporto aereo Inter Betsson 30 milioni Marchio informativo legato al gioco Juventus Jeep e Visit Detroit 28-30 milioni Automotive e turismo Fiorentina Mediacom 25 milioni Telecomunicazioni (parte correlata) Napoli MSC 18 milioni Trasporto marittimo Sassuolo Mapei 18 milioni Materiali edilizia Roma Eurobet.live 13-14 milioni Marchio informativo legato al gioco Atalanta Lete 5 milioni Acqua minerale Cagliari Regione Sardegna e Doppio Malto 3,6 milioni Istituzionale e birrificio

Inter, Roma e il caso Lazio

Due delle prime sei della classifica portano sul petto marchi informativi legati al gioco. L'Inter, dal 2024, ha Betsson, presentato come piattaforma di contenuti sportivi. La Roma ha Eurobet, descritto come servizio di risultati e statistiche. Quando l'accordo dell'Inter è stato annunciato, un commissario AGCOM ha spiegato che un sito di intrattenimento sportivo, finché resta tale e rispetta le linee guida, non rientra nel divieto.



Diverso il caso della Lazio, che nell'aprile 2026 aveva scelto Polymarket, piattaforma statunitense di mercati predittivi priva di licenza in Italia, con un accordo da circa 9 milioni a stagione. In estate l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inserito la piattaforma tra i siti inibiti e ad agosto il club ha chiuso il contratto in anticipo, ricevendo comunque l'intero importo previsto per il 2026/27.

Il peso del gioco fuori dall'Italia

In Europa le proporzioni sono altre. Secondo le stime riportate da Calcio e Finanza per la stagione 2026/27, l'accordo del Real Madrid con Emirates vale 100 milioni di euro annui, mentre quello del Manchester City con Etihad si attesta intorno agli 80 milioni. Nella stessa graduatoria, la soglia per entrare nella top ten continentale dei main sponsor è di 40 milioni: nessuna italiana la raggiunge, con il Milan indicato a 35 milioni.

Il settore del gioco ha avuto un peso rilevante negli accordi di diversi club inglesi. Secondo The Sponsor, il Nottingham Forest aveva ottenuto da Kaiyun Sports un contratto da 14 milioni di sterline annui, a fronte di un valore commerciale della sponsorizzazione stimato dalla stessa società in 5,2 milioni. Per l'Aston Villa, invece, la stampa britannica ha riportato un accordo con Betano da circa 20 milioni di sterline a stagione nel biennio 2024/25-2025/26.

Dal 2026/27 è entrato in vigore l'accordo volontario dei club di Premier League per eliminare le sponsorizzazioni del gioco dal fronte delle maglie da partita. Il cambiamento ha inciso anche sulle trattative commerciali: nell'aprile 2026 il Guardian riportava la valutazione di un dirigente secondo cui, fuori dalle big six, le offerte erano calate di circa il 50% rispetto alla precedente fascia di 8-12 milioni di sterline annui. Una testimonianza sulle difficoltà del mercato, che non equivale però a un bilancio definitivo degli accordi conclusi.

Cosa può cambiare per la maglia viola

Il quadro italiano potrebbe cambiare. Nell'aprile 2026, tra le proposte del piano in 29 punti discusso dalla Lega Serie A, figuravano la revisione del divieto di pubblicità delle scommesse e la destinazione al calcio dell'1% della raccolta delle scommesse sulle partite. Su un piano distinto, l'AGCOM ha avviato una consultazione pubblica con la delibera 234/26/CONS, pubblicata il 22 ottobre 2026: la proposta punta a rendere più stringenti le condizioni per promuovere marchi che affiancano al gioco attività autonome, come l'informazione sportiva. Non si tratta quindi di un'abolizione del divieto, che resta in vigore. Per la Fiorentina il tema riguarda anche accordi già esistenti: Mediacom resta il main sponsor, mentre dalla stagione 2026/27 sulla manica compare bet365 Scores. Un eventuale cambiamento delle regole potrebbe incidere sulle opportunità commerciali dei club, ma oggi non ci sono elementi per stabilire se un diverso sponsor principale garantirebbe ai viola ricavi superiori a quelli assicurati dall'azienda della famiglia Commisso.