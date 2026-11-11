Scomparso l'ex Fiorentina, Luciano Tessari: il cordoglio del Museo Viola
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Il Museo Viola piange la scomparsa del grande Luciano Tessari. Nato a San Martino Buon Albergo il 29 settembre 1928, giocatore della Fiorentina nella stagione 1951-52, nella quale disputò due gare come secondo di Leonardo Costagliola. Luciano è scomparso ieri sera a Roma all'età di 98 anni, condoglianze sentite a tutti i familiari a cui va il nostro abbraccio di cuore!
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Dalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampistadi Lorenzo Di Benedetto
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2 Dalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista
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Angelo GiorgettiMastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
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