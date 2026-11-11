Scomparso l'ex Fiorentina, Luciano Tessari: il cordoglio del Museo Viola

Scomparso l'ex Fiorentina, Luciano Tessari: il cordoglio del Museo ViolaFirenzeViola.it
© foto di Alberto Fornasari
Oggi alle 09:00News
di Redazione FV

Il Museo Viola piange la scomparsa del grande Luciano Tessari. Nato a San Martino Buon Albergo il 29 settembre 1928, giocatore della Fiorentina nella stagione 1951-52, nella quale disputò due gare come secondo di Leonardo Costagliola. Luciano è scomparso ieri sera a Roma all'età di 98 anni, condoglianze sentite a tutti i familiari a cui va il nostro abbraccio di cuore!