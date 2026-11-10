Nasce l'Associazione Celeste Pin: il 25 novembre a Firenze la presentazione
Una serata all'insegna del cuore, dei colori viola e della solidarietà. Mercoledì 25 novembre, la splendida cornice de Le Terrazze Michelangelo ospiterà la tradizionale cena di beneficenza organizzata dal Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin. Un appuntamento speciale per unire la passione per la Fiorentina all'impegno sociale. Durante l'evento, Gloria Medina Pin avrà modo di presentare ufficialmente l'associazione intitolata all'indimenticabile marito Celeste Pin, figura storica e amata dal popolo gigliato, scomparso tragicamenteil 22 luglio 2025.
La serata vedrà la partecipazione straordinaria di tantissimi volti noti del mondo viola e del giornalismo sportivo toscano. Parteciperanno all'evento Cesare Prandelli, Christian Riganò, Camilla Buso, Renato Buso, Moreno Roggi, Andrea Giannattasio, Mario Tenerani e Maurizio Francini.
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