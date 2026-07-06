Dagli inviati Fiorentina, ecco le nuove maglie 2026-27: lo sponsor Mediacom c'è

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La Fiorentina ha ufficialmente presentato le nuove maglie che accompagneranno la squadra nel corso della stagione 2026-27. Un lancio molto atteso dai tifosi viola, che nelle ultime settimane avevano già avuto modo di intravedere alcune anticipazioni sui social e sul web delle nuove divise targate Joma, il brand spagnolo che sostituisce Robe di Kappa e torna a vestire la Fiorentina. Nella suggestiva location dell'Hotel St.Regis in centro a Firenze, Fiorentina e Joma hanno organizzato un'esposizione con le maglie da casa e da trasferta.

La prima maglia viola, da trasferta in bianco

La prima maglia si presenta nel segno della tradizione. Dominata dal classico colore viola, simbolo dell'identità gigliata, la divisa home punta su uno stile elegante e pulito, con pochi dettagli a spezzare l'uniformità cromatica. Per quanto riguarda la maglia da trasferta, invece, il club ha optato per il bianco come colore predominante.

Lo sponsor Mediacom c'è

Era stato tema di discussione nelle scorse settimane perché si paventava la possibilità che la scritta Mediacom abbandonasse il centro delle maglie, invece come mostrano le foto lo sponsor della famiglia Commisso è ben presente. Il lancio è stato accompagnato da una campagna fotografica con i giocatori della Fiorentina ritratti con le divise all'interno di cornici che ricordano i quadri. Le nuove maglie saranno utilizzate già nelle prime uscite estive e sono disponibili per l'acquisto negli store ufficiali e online.

Ecco le foto con le immagini di Firenzeviola.it