La Coppa Italia cambia format? Proposta una competizione con più squadre

L’Assemblea della Lega Calcio Serie A si è svolta questa mattina a Torino, all’interno della due giorni della nona edizione del Social Football Summit. Le Società, si legge nel comunicato stampa, hanno definito obiettivi e strategie di commercializzazione dei diritti audiovisivi della Serie A nei territori del Centro e Sud America e, relativamente alla prossima Supercoppa Italiana, nell’area Mena. Sono stati inoltre approvati, all’unanimità, i bandi relativi ai diritti audiovisivi domestici della Coppa Italia e della Supercoppa, da quest’anno in offerta in modalità autonoma rispetto alla Coppa nazionale.

A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.com: il nuovo Invito a offrire della Coppa Italia darà la possibilità, ai broadcaster interessati, di partecipare all’asta su due diversi format della competizione, uno identico all’attuale, con 44 squadre, ed uno allargato ad un numero maggiore di Club, con gare solo ad eliminazione diretta in ogni turno della manifestazione. Infine, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dall'Area Commerciale & Marketing di Lega Calcio Serie A, l'Assemblea all'unanimità ha approvato il rinnovo per ulteriori tre anni della partnership di sponsorizzazione della Coppa Italia con Frecciarossa, treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).