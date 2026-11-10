Inter: Bonny rischia un mese di stop, Thuram lascia il ritiro della Francia

Momento delicato per l'attacco dell'Inter, che, con Lautaro reduce da uno stop di alcune settimane, perde anche Bonny per quasi un mese e Thuram costretto a lasciare il ritiro francese. Ecco i relativi comunicati

Bonny out 3-4 settimane

"Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra", si legge nel comunicato nerazzurro. Secondo Sky, per il giocatore è previsto uno stop compreso fra le 3 e le 4 settimane.

Niente Italia-Francia a San Siro per Thuram

Marcus Thuram invece accusa un problema al bicipite fermorale destro, riportato nel corso della partita contro il Como che ha consigliato lo staff medico della Nazionale francese a rimandarlo al clunb. La Federcalcio francese annuncia: "Considerato il mancato miglioramento di questa mattina e a seguito degli esami, d'accordo con l'Inter e il giocatore, lo staff medico della nazionale francese ha deciso di rimandarlo al suo club".