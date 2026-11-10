Ufficiale Floriani Mussolini rinnova con la Lazio: contratto fino al 2031 e aumento di stipendio

La Lazio blinda uno dei protagonisti più inattesi di questo avvio di stagione. Romano Floriani Mussolini ha infatti firmato il prolungamento del contratto con il club biancoceleste, legandosi alla società fino al 30 giugno 2031. Il laterale destro, classe 2003, si è conquistato spazio e fiducia dopo le esperienze in prestito alla Juve Stabia e alla Cremonese, diventando un punto fermo della formazione di Gattuso.

L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali ufficiali della società capitolina: «La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031». Soddisfazione anche da parte del giocatore, che ha commentato così la firma: «Prolungare il mio rapporto con questi colori è motivo di grande orgoglio. È uno stimolo ulteriore per continuare a dare sempre il massimo. Forza Lazio!».

Scrive Tuttomercatoweb.com che l'accordo porta con sé anche un significativo adeguamento economico. Il ventitreenne passerà infatti dai 150mila euro netti percepiti finora a uno stipendio di partenza da 600mila euro a stagione, con ulteriori aumenti graduali previsti nel corso degli anni. In sostanza, il nuovo contratto quadruplica l'ingaggio del calciatore. La scelta della Lazio si inserisce nella strategia di Claudio Lotito, intenzionato a trattenere i giocatori che si stanno rivelando fondamentali nella sorprendente partenza della squadra, attualmente al comando della Serie A in solitaria dopo undici giornate. Il rinnovo rappresenta anche una risposta alle attenzioni del mercato: tra i club che avevano seguito con maggiore interesse Floriani Mussolini nelle ultime settimane c'era infatti l'Inter, che dovrà adesso valutare altre piste.