Giuseppe Pastore: "Il tridente della Fiorentina è superiore a quello della Juventus"

Nel corso di Fontana di Trevi, live Youtube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato così il momento della Fiorentina e nello specifico quello del suo portiere, David De Gea, protagonista in negativo anche nel 2-2 contro la Juventus: "Il problema dei portieri è che scadono in un attimo, non hanno quella settimana di comporto nella quale puoi consumarli. Mi pare che la Fiorentina abbia questo panico difensivo generalizzato. Già i difensori non sono delle cime, poi c'è paura nel difendere. La partita di domenica secondo me è stata un po' fastidiosa per la Fiorentina, che davanti ha tanta qualità.

Se prendiamo i tre attaccanti viola, Mastantuono, Pellegrino, Njie, e li paragoniamo ai tre della Juventus, Kolo Muani, Woltemade e Boga non so chi ha l'attacco migliore, cioè secondo me quello della Fiorentina è migliore. Ma questa squadra è schierata in maniera un po' raffazzonata. Vanoli è arrivato con altre premesse e mi sembra un po' a disagio nella gestione di talenti qualitativi e poco associativi come Njie e Mastantuono".

