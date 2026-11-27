Vanoli presenta Udinese-Fiorentina: domani la conferenza stampa del tecnico
Torna a parlare Paolo Vanoli. Dopo la cocente sconfitta di Monza, l'allenatore della Fiorentina presenterà la delicata partita contro l'Udinese (in programma domenica alle 12:30 al Bluenergy Stadium) domani in conferenza stampa, dal Media Center del Viola Park alle ore 16. Questo il comunicato in merito: "ACF Fiorentina informa che domani, sabato 28 novembre, alle ore 16:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Udinese – Fiorentina".
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La Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatoredi Luca Calamai
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FirenzeViolaBeto vuole scalare le gerarchie e punta la 'sua' Udinese: si riapre il ballottaggio in attacco
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
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