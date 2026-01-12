Obiettivi, Giovanni Fabbian entra nel mirino del Bournemouth
Sirene inglesi per Giovanni Fabbian. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista del Bologna - obiettivo di mercato anche della Fiorentina - è entrato nel mirino del Bournemouth, che si sarebbe interessato proprio nelle ultime ore. Ricordiamo che i felsinei chiedono almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il classe 2003.
Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei violadi Mario Tenerani
