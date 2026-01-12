Obiettivi, Giovanni Fabbian entra nel mirino del Bournemouth

Obiettivi, Giovanni Fabbian entra nel mirino del BournemouthFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:48News
di Redazione FV

Sirene inglesi per Giovanni Fabbian. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista del Bologna - obiettivo di mercato anche della Fiorentina - è entrato nel mirino del Bournemouth, che si sarebbe interessato proprio nelle ultime ore. Ricordiamo che i felsinei chiedono almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il classe 2003.