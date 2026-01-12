FirenzeViola L'allarme di Gosens dopo i punti persi nel finale: la Fiorentina poteva essere undicesima

vedi letture

"Prendiamo troppi gol nel finale". Poche parole, quelle di Robin Gosens dopo il pareggio contro il Milan, che raccontano però in modo crudo uno dei grandi problemi della Fiorentina attualmente in lotta per restare in Serie A. In ben 7 occasioni, i viola hanno subito rete dopo l'85', quindi nei minuti finali e in 6 di queste occasioni hanno portato via punti che avrebbero fatto un estremo comodo.

Il peccato originale

Che la Fiorentina potesse avere un problema a gestire i risultati, si è visto subito a fine agosto contro il Cagliari, quando in trasferta arrivò il gol del pareggio dei sardi con Luperto al 94'. Stesso minuto in cui la Fiorentina ha subito il gol della sconfitta in casa contro il Como, con Addai capace di ribaltare l'iniziale vantaggio della squadra di Pioli. L'unico gol subito nel finale ininfluente ai fini del risultato è stato quello segnato da Calhanoglu su rigore nel 3-0 dell'Inter a San Siro.

Ko anche in Conference

Successivamente, sempre a San Siro è stata la volta del rigore segnato all'86' da Leao, che permise ai rossoneri di battere per 2-1 i viola. Poi Orban e il gol dell'Hellas Verona arrivato in pieno recupero al Franchi e ancora il rigore di Pedro nel 2-2 del 7 gennaio all'Olimpico contro la Lazio. L'ultimo è ovviamente l'1-1 preso ieri con gol di Nkunku arrivato al 90'. Anche in Conference, in una occasione, la Fiorentina ha preso gol al 95': ovvero in occasione del 2-1 contro il Mainz in Germania.

Quanti punti persi

Una lunga serie di gol subiti nel finale che, in Serie A, ha fatto perdere ben 9 punti in totale, con tre vittorie sfumate e tre pari trasformati in sconfitta. Un conto che avrebbe permesso alla Fiorentina di avere attualmente 23 punti totali, quindi un comodo 11° posto lontano dalla fastidiosa e frenetica corsa salvezza. Un dettaglio che dettaglio non è, sul quale Vanoli e il suo staff, ora che pare abbiano quanto meno risolto la questione atletica della squadra, dovranno lavorare per evitare di perdere altri punti per strada in una corsa dove qualsiasi piccolo passo sarà decisivo per evitare il baratro.