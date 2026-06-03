Chiellini conferma l'addio di Vlahovic: "Dispiace ma a queste cifre non resterà in Italia"
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Ai microfoni dell'Agi, Giorgio Chiellini ha parlato del grande tema odierno di casa Juventus cioè l'addio di Dusan Vlahovic a parametro zero dopo che l'incontro con la dirigenza del centravanti ha portato alla definitiva fumata nera per quel che riguarda il rinnovo del contratto in scadenza fra poche settimane. L'ex capitano della Juventus era presente allo Juventus Club Montecitorio e ha così parlato all'agenzia: “A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve.
È una persona seria. A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio", le dispiaciute parole del dirigente juventino sul centravanti serbo.
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