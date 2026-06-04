Commisso jr e il discorso al popolo viola: tra riorganizzazione societaria e stadio

vedi letture

Quasi quindici minuti di intervento per rilanciare la Fiorentina dopo mesi di sostanziale silenzio pubblico, interrotto solo da comunicati e sporadici messaggi social. Giuseppe Commisso è tornato a parlare con un videomessaggio in inglese sui canali ufficiali del club, il primo vero intervento dalla fine di gennaio. Il Corriere Fiorentino lo riassume e analizza.

Il presidente ha ammesso le difficoltà della stagione: «Questa stagione ha messo alla prova la nostra pazienza ma sappiamo bene che la Fiorentina deve avere standard più alti e ambizioni degne della sua storia». Centrale anche il tema della riorganizzazione societaria: «Ho creduto che la Fiorentina avesse bisogno di un cambiamento nella sua organizzazione e sono stato il primo a chiedere che alla Fiorentina arrivasse un direttore sportivo di altissimo livello». Commisso ha poi ringraziato Fabio Paratici, insieme a Paolo Vanoli, alla squadra — con un pensiero per l’infortunato Parisi — e allo staff. Spazio anche allo stadio Franchi, su cui il club vuole continuare a lavorare con il Comune per la modernizzazione: «Il nostro obiettivo è dare ai tifosi una bella casa degna della loro passione». Infine, la visione futura: «La salvezza non può essere l'obiettivo della Fiorentina», ha ribadito il presidente, aggiungendo: «non penseremo in piccolo». Chiusura con un appello ai tifosi: «Credete nella Fiorentina e nel nostro lavoro».