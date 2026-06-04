Fiorentina su Thorstvedt : ecco perché Grosso vuole portarlo con sè

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Il pensiero dei giocatori dovrà essere verticale, proprio come il principio di gioco dell’allenatore. Manca ancora l’ufficialità, ma ormai da settimane tutte le indicazioni portano al 4-3-3 targato Fabio Grosso, scelto dal direttore sportivo Fabio Paratici come nuova guida tecnica della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport parla del mercato che dovranno fare i viola, citando un possibile arrivo di Kristian Thorstvedt proprio dal Sassuolo

I tre centrocampisti, così come gli esterni offensivi, diventano elementi fondamentali per costruire e sviluppare il gioco nel sistema di Grosso. Nella stagione appena conclusa, Kristian Thorstvedt ha quasi sempre giocato insieme a Manu Koné e a Nemanja Matić come vertice basso. Proprio il ruolo del serbo potrebbe portare a ripensare anche il modo di interpretare la posizione da parte di Nicolò Fagioli rispetto alla scorsa stagione.

Non solo centrocampo, perché i rinforzi serviranno anche in attacco e soprattutto sugli esterni offensivi, se si tornasse a pescare dal Sassuolo, i profili ideali sarebbero Armand Laurienté e Cristian Volpato, che già conoscono movimenti, principi e richieste di Grosso.