Biasin secco sulla Fiorentina: "Deve entrare nella vasca del fango e fare la battaglia"

Nel corso del TMW News di oggi - telegiornale calcistico a cura della redazione di Tuttomercatoweb.com -, c'è stato spazio per Fabrizio Biasin. Editorialista di TMW nonché grande firma del mondo Inter, Biasin si è proiettato anche sulla Fiorentina e sulle innumerevoli difficoltà attuali. Ecco il suo intervento (in calce la puntata integrale): "In estate ero tra coloro che vedevano la Fiorentina nella parte sinistra della classifica. Eppure, quel potenziale io lo vedo ancora oggi, basta leggere i nomi dei giocatori.

Questo gruppo deve riuscire a fare una cosa non banale, ossia salvarsi. Soprattutto perché era partito per andare nella direzione opposta, e fare un lavoro mentale del genere è difficile. Sta alla società e all'allenatore far capire ai giocatori che adesso devono entrare nella vasca del fango e fare la battaglia. Non so se tutti quanti sono sintonizzati su questo, altrimenti la Fiorentina a gennaio dovrà prendere decisioni scomode".