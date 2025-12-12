Milan-Como a Perth? Simonelli non chiude del tutto: "Non è un'ipotesi tramontata"

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - "Milan-Como a Perth non è tramontata ma in itinere. Abbiamo avuto pareri favorevoli da Figc, Uefa, Australia. L'Asian Football Confederation (Afc) è l'unica a non aver dato parere favorevole 'clean' ma con due condizioni talmente impraticabili è come se non ci fossero. Tam quam non esset. Quindi abbiamo chiesto alla Fifa di dare una risposta finale. Vedrò Infantino a Doha a giorni, poi se la Fifa dirà che se la partita non s'ha da fare ne prenderemo atto. Non mi sbilancio dicendo che sicuramente si giocherà a Perth, non do giudizi ma dico che il percorso è ancora attivo.

Dead Line? Potrebbe essere questo incontro del 18 con la Fifa": lo dice il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dopo l'assemblea di Lega Serie A indetta oggi. Simonelli spiega anche le richieste impraticabili dell'Afc: "Non riteniamo accettabili le richieste perché è impossibile andare a giocare una partita di campionato italiano senza definirla tale. Come pure andare a giocare in Australia senza usare i nostri arbitri. A breve andremo in Arabia Saudita, cioè nel territorio asiatico, a giocare la Supercoppa con arbitri italiani. Forse ha preso un abbaglio". (ANSA).