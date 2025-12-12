Il Lecce batte il Pisa 1-0 con Stulic. La Fiorentina è a -8 dalla salvezza

Il Lecce batte il Pisa 1-0 con Stulic. La Fiorentina è a -8 dalla salvezzaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:43Primo Piano
di Redazione FV

Dista ad otto punti, attualmente, la quota salvezza per la Fiorentina. Il margine tra i viola e la prima squadra fuori dalla zona retrocessione è aumentato infatti in questi minuti, con la vittoria del Lecce nel match del venerdì sera, contro il Pisa. Al Via del Mare, la formazione di Di Francesco si impone per 1-0 (rete di Stulic) su quella di Gilardino e si issa a 16 punti in classifica, lasciando i nerazzurri toscani terzultimi a quota 10. La prima squadra salva, ad ora, è il Torino con 14 lunghezze, 8 di vantaggio sulla compagine di Vanoli.