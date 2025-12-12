Il Lecce batte il Pisa 1-0 con Stulic. La Fiorentina è a -8 dalla salvezza
FirenzeViola.it
Dista ad otto punti, attualmente, la quota salvezza per la Fiorentina. Il margine tra i viola e la prima squadra fuori dalla zona retrocessione è aumentato infatti in questi minuti, con la vittoria del Lecce nel match del venerdì sera, contro il Pisa. Al Via del Mare, la formazione di Di Francesco si impone per 1-0 (rete di Stulic) su quella di Gilardino e si issa a 16 punti in classifica, lasciando i nerazzurri toscani terzultimi a quota 10. La prima squadra salva, ad ora, è il Torino con 14 lunghezze, 8 di vantaggio sulla compagine di Vanoli.
Pubblicità
Primo Piano
Tracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercatodi Luca Calamai
Le più lette
1 Tracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
Copertina
FirenzeViolaVanoli cerca la prima vittoria in A con il fattore Franchi: 20mila tifosi per invertire il trend
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com