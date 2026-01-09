Marco Brescianini è un giocatore della Fiorentina: il comunicato
La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Marco Brescianini dall'Atalanta, in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Questa la nota del club viola: "
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’ Atalanta B.C.
Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’ Atalanta.
Con i bergamaschi ha collezionato 50 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana segnando 7 reti.
Il nuovo calciatore viola, che indosserà la maglia numero 4, ha, inoltre, vestito in 2 occasioni la casacca della Nazionale maggiore italiana".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati