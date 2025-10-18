L'Inter espugna l'Olimpico e aggancia Roma e Napoli in vetta

L'Inter espugna l'Olimpico e aggancia Roma e Napoli in vetta
L'Inter espugna l'Olimpico con un gol di Bonny e raggiunge proprio la Roma (battuta appunto 1-0) e il Napoli a quota 15 punti. Come detto ai nerazzurri è bastato un gol di Bonny al 6' per mettere la partita in discesa, con la Roma che non è riuscita a scardinare la difesa nerazzurra nonostante qualche buona occasione; nel finale è stata anzi l'Inter a sfiorare il raddoppio con Mkhiitaryan che ha colpito il palo.