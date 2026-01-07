L'Atalanta si impone a Bologna con Krstovic. Il Napoli rischia: pareggio col Verona

vedi letture

Fischi finali sui campi di Serie A delle 18:30. Il Bologna cede il passo all'Atalanta per 0-2, al 38' Krstovic aveva portato in vantaggio la Dea e lo stesso centravanti ha firmato poi la doppietta che ha deciso il match. Il Napoli prova invece l'emozione del brivido e della paura, pareggiando per 2-2 contro il Verona dopo esser stato sotto di due reti: al 16' gli scaligeri sbloccano con Frese, al 25' l'arbitro Marchetti concede un rigore per fallo di mano di Buongiorno che conferma al Var ed Orban trasforma per il raddoppio gialloblù. Poi McTominay e Di Lorenzo riescono a rimettere tutto in parità e far strappare un punto ad Antonio Conte.