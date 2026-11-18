Antonio Conte rivela: "Prima o poi chiuderò il cerchio con la Juventus"

Antonio Conte torna a parlare del suo rapporto con la Juventus e non esclude un futuro ritorno sulla panchina bianconera. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il tecnico salentino ha raccontato di aver avuto in passato due occasioni per riavvicinarsi al club, senza però che si concretizzasse la possibilità. «Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus», ha dichiarato Conte, spiegando come le opportunità siano arrivate prima della scelta di Maurizio Sarri e poi di Thiago Motta: «Ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire. È molto difficile perché devono capitare due situazioni: io devo essere libero e la Juventus deve cercare un tecnico senza panchina».

Conte ha poi svelato un retroscena relativo al 2009, quando, dopo la promozione in Serie A con il Bari, fu vicino a diventare allenatore bianconero. A impedirne l'arrivo fu una divergenza sulla scelta del modulo e sull'utilizzo di Diego, appena acquistato dal Werder Brema. «Loro sapevano che avrei fatto il 4-2-4. Mi chiesero dove avrei messo Diego e dissi attaccante a fianco alla punta, ma lui voleva fare il 4-3-1-2», ha raccontato. Da lì la decisione di non scendere a compromessi: «Se il giocatore deve decidere come dobbiamo giocare noi, non sono l'allenatore giusto per voi». Un'occasione sfumata che, alla luce delle parole di oggi, non sembra aver chiuso definitivamente il capitolo Juventus.