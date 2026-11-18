Semplici ripercorre la sua carriera: "Quando ho allenato la Primavera viola ho realizzato un sogno"

Leonardo Semplici si racconta. Lo fa a Tuttomercatoweb per la rubrica “Parola di mister”, format in cui l'allenatore ha ripercorso alcune tappe della propria carriera, soffermandosi anche sul periodo trascorso a Firenze alla guida della Primavera. Un'esperienza arrivata grazie a Pantaleo Corvino, dopo gli anni al Figline: «Per me fu la realizzazione di un piccolo sogno, essendo tifoso della Fiorentina fin dai tempi di Antognoni». A Firenze Semplici rimase tre anni, vivendo anche l'esperienza del reality televisivo “Calciatori - Giovani speranze” e contribuendo alla crescita di diversi giovani poi arrivati nel grande calcio, da Bernardeschi a Mancini, passando per Lazzari, Petagna, Meret e Vicario. «Lavorare con i ragazzi significa imparare ad aspettarli, comprenderne i tempi di crescita e valorizzarli», ha ricordato.

Il tecnico ha poi riservato un pensiero alla famiglia Della Valle, sottolineando il comportamento avuto nei suoi confronti dopo la conclusione dell'esperienza nel settore giovanile: «Sembrava dovessi diventare allenatore di una squadra satellite della Fiorentina, ma poi le cose sono andate diversamente. La società decise comunque di lasciarmi sotto contratto, continuando a pagarmi mentre ero a casa in attesa di trovare una nuova squadra. Si comportarono da veri signori».

Nel corso dell'intervista Semplici ha parlato anche della voglia di tornare ad allenare, dopo le ultime esperienze. «Stare lontano dalla panchina non è semplice, perché mi manca soprattutto l'adrenalina della partita. La voglia di rientrare è tanta, sono pronto e continuo a studiare per farmi trovare preparato».