800 firme contro l'intitolazione a Commisso della fermata della tramvia a B. a Ripoli

L'Associazione Per la Memoria di Bagno a Ripoli ha promosso una petizione su Change.org per contestare la decisione di dedicare a Rocco Commisso il capolinea della nuova tramvia, situato nei pressi del Viola Park. Come riporta Repubblica, la raccolta ha già superato 800 firme. I promotori ritengono inopportuna l'intitolazione all'ex presidente della Fiorentina, sostenendo che il territorio dovrebbe essere rappresentato da personalità maggiormente legate alla storia della comunità locale.

Secondo i promotori della petizione, la scelta sarebbe "del tutto inopportuna e sbagliata". L'associazione ritiene infatti "incongruo e avvilente per i suoi cittadini che questo territorio venga consegnato alla futura memoria collettiva attraverso il nome di un imprenditore che lo ha utilizzato per fare un suo investimento e aprire una sua impresa, senza aver avuto con la comunità ripolese alcun altro tipo di legame".

L'associazione propone di mantenere piuttosto un nome geografico, come Bagno a Ripoli capoluogo, oppure di individuare un'altra figura attraverso un percorso partecipativo. La decisione era stata annunciata in agosto dal sindaco Francesco Pignotti, che aveva spiegato di voler rendere omaggio a Commisso, anche in considerazione dell'investimento nel Viola Park e del centenario della Fiorentina.