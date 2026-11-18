Brescianini: "Ho sempre voluto restare a Firenze. Il nostro leader? Mister Vanoli"

Intervistato da Radio Bruno, il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha fatto un punto sul suo momento in viola guardando anche al prossimo futuro: "No - ha detto Brescianini - io da quando ho accettato questa sfida ho sempre voluto restare e giocarmi tutte le mie carte qui. Poi ci sono tante dinamiche che neanche io conosco, però ho sempre ribadito che per me la cosa più importante era restare alla Fiorentina e fare bene qui".

A proposito degli allenatori avuti in carriera, dice: "Mister Vanoli è sempre molto attento a cercare di farti migliorare sul dettaglio. Poi nelle ultime esperienze ho avuto Di Francesco, che penso che sia stato uno di quelli che ha creduto di più in me, e sono stato felicissimo di essere stato allenato da lui, merita molto per la persona e l'allenatore che è. Poi ho avuto anche Gasperini, che abbiamo visto tutti comunque negli ultimi anni cosa sta facendo. Secondo me lui ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni, anche se sono comunque 20-30 anni che fa questo tipo di gioco".

Il compagno più forte?

"Al Frosinone ho avuto Soulé, che secondo me è un grandissimo talento. All'Atalanta Lookman è stato uno degli artefici anche della vittoria dell'Europa League. Qui adesso stiamo vedendo tutte le qualità anche di Franco (Mastantuono, ndr), che è un giocatore molto simile anche a Soulé".

Infine sulla mancanza di leadership: "È un discorso che ho sentito spesso già anche prima che arrivassi io. Dicevano che comunque negli ultimi anni una figura importante è mancata. Io ti posso dire che tutti noi, penso, ci stiamo mettendo a disposizione, sia i più grandi che i più giovani, ad ascoltare. Siamo tutti dalla parte del mister che forse è lui il nostro vero leader perché noi lo seguiamo ciecamente in quello che dice. Quindi diciamo che è una situazione un po' vera, un po' no, perché comunque io vedo che ognuno in campo mette la propria personalità, il proprio carisma. Chi fa il discorso prepartita è sempre il mister, che riesce ad essere la persona un po' più lucida, ad analizzare bene le situazioni. Non sempre i leader sono carismatici e quindi magari abbiamo anche altri leader più silenziosi che con l'esempio hanno questa figura importante.