Il Frosinone lavora già per gennaio: vicino l'arrivo di Abraham dall'Hammarby

Il Frosinone non ha intenzione di fermarsi e, nonostante l'ottimo avvio di stagione, guarda già alla prossima finestra di calciomercato. La formazione allenata da Massimiliano Alvini vuole continuare a crescere e sta già preparando le prossime mosse per rinforzare l'organico. In particolare, il club sarebbe a un passo dal definire un'operazione per il reparto offensivo: secondo quanto riferito da Sky Sport, è vicino all'acquisto di Paulos Abraham, attaccante classe 2002 attualmente in forza all'Hammarby, formazione del campionato svedese.

Il direttore sportivo Renzo Castagnini starebbe lavorando per portare il giocatore in Italia già a gennaio, sfruttando una clausola rescissoria presente nel suo contratto e fissata a circa 4 milioni di euro. Un investimento importante per il Frosinone, che punta così ad aggiungere una nuova soluzione offensiva alla rosa di Alvini e a dare continuità a quanto di buono mostrato in questa prima parte di campionato.