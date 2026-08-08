Antognoni, Bertoni e Baldini: il grande calcio arriva domani alla Versiliana

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Quattro protagonisti, generazioni diverse e un’unica grande passione: il calcio. Domani, domenica 9 agosto, il Caffè della Versiliana ospiterà un appuntamento dedicato alla storia e al presente del pallone, con Giancarlo Antognoni, Luca Calamai, Silvio Baldini e Daniel Bertoni sul palco Romano Battaglia.

Al centro dell’incontro ci sarà soprattutto il racconto di Antognoni, storica bandiera della Fiorentina, che presenterà il suo libro, "Una vita da dieci", uscito a giugno (edizioni Piemme). L’ex capitano viola ha collezionato 429 presenze con la Fiorentina e ha fatto parte dell’Italia campione del mondo nel 1982. Insieme al giornalista Luca Calamai ripercorrerà la propria carriera e i momenti raccontati nel libro Una vita da dieci. La mia storia tra la Viola e l’Azzurro.

Spazio anche al calcio delle nuove generazioni con Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21, mentre Daniel Bertoni, campione del mondo con l’Argentina nel 1978 e successivamente giocatore della Fiorentina, porterà sul palco i ricordi della sua esperienza tra calcio internazionale e Serie A. A moderare l'evento il giornalista Enzo Bucchioni.