Mondo del calcio in lutto: è scomparso a 68 anni il padre di Lionel Messi

vedi letture

È morto a 68 anni Jorge Messi, padre e agente di Lionel Messi. La notizia, riportata dai principali media argentini, riferisce che il decesso è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, in una clinica di Rosario, dopo una lunga malattia.

Jorge è stato una figura fondamentale nella vita e nella carriera del fuoriclasse argentino, accompagnandolo fin dagli inizi. Quando Lionel giocava nelle giovanili del Newell’s Old Boys, fu proprio il padre a impegnarsi per permettergli di ricevere le cure necessarie per la crescita. Successivamente lo accompagnò nel trasferimento a Barcellona, contribuendo a costruire le condizioni che permisero a Messi di curarsi e proseguire la sua carriera in Spagna.

Il loro legame è rimasto sempre molto forte. Anche durante il Mondiale 2026, Messi aveva raccontato di aver vissuto un periodo difficile per motivi familiari, mentre Jorge era sottoposto a controlli medici.

La sua scomparsa rappresenta quindi una perdita enorme per Lionel Messi, che dice addio non solo al proprio agente, ma soprattutto al padre che lo ha sostenuto e accompagnato lungo tutto il percorso che lo ha portato a diventare il più grande calciatore di sempre.