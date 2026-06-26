Italiano chiama Vlahovic: il Besiktas vuole l'attaccante serbo

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Dalla Turchia continuano ad arrivare indiscrezioni sul futuro di Dusan Vlahovic. Secondo i media locali, l'attaccante serbo starebbe trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Bodrum, approfittando della pausa estiva dopo l'ultima stagione. La sua presenza nel Paese, però, ha inevitabilmente alimentato le voci di mercato che lo accostano con sempre maggiore insistenza al Besiktas, pista di cui si era già parlato nelle scorse settimane. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.

Il club bianconero di Istanbul sarebbe infatti intenzionato ad accontentare Vincenzo Italiano, che avrebbe indicato proprio Vlahovic come priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo. Non è escluso che nelle prossime ore possano andare in scena nuovi contatti tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione. L'obiettivo del Besiktas è quello di ridurre il divario dalle rivali Galatasaray e Fenerbahce, puntando su un centravanti di primo livello capace di alzare il tasso tecnico della squadra. L'eventuale arrivo di Vlahovic permetterebbe inoltre di ricomporre una coppia che ha già dato ottimi risultati a Firenze insieme a Vincenzo Italiano.

Nei sei mesi trascorsi alla Fiorentina sotto la guida dell'attuale tecnico del Besiktas, tra agosto 2021 e gennaio 2022, Vlahovic disputò 24 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 20 gol e fornendo anche 4 assist. Prestazioni che spinsero la Juventus a investire 75 milioni di euro, più altri 11 di bonus, per assicurarselo già nel mercato di gennaio, anticipando la concorrenza di club come Arsenal e Bayern Monaco, pronti a farsi avanti nella successiva finestra estiva.