La Lazio apre alla cessione di Cancellieri: duello tra Fiorentina e Torino

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Il nome di Matteo Cancellieri continua a essere accostato alla Fiorentina. L'esterno offensivo di proprietà della Lazio è da tempo seguito con interesse dalla dirigenza viola, con il direttore sportivo Paratici che monitora attentamente la situazione del classe 2002, attualmente al centro delle valutazioni dei capitolini e del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. In sostanza, scrive Lazionews24.com, il club biancoceleste apre alla cessione, la Fiorentina osserva.

Gattuso avrebbe già espresso parere favorevole a un'eventuale partenza del giocatore. La Lazio, infatti, è chiamata ancora una volta a gestire il mercato mantenendo l'equilibrio dei conti e ogni possibile entrata rappresenta una risorsa importante. Per questo motivo Cancellieri figura tra i calciatori che potrebbero lasciare Formello nelle prossime settimane. La Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi, così come il Parma, ma al momento nessuno dei due club ha ancora formalizzato un'offerta.

Nel frattempo, però, la concorrenza è destinata ad aumentare. Secondo quanto riferito da Lazionews24.com, il Torino sarebbe pronto a muoversi concretamente per Cancellieri e potrebbe essere il primo club a presentare una proposta ufficiale. Il direttore sportivo Petrachi, infatti, avrebbe già avviato contatti costanti con l'entourage del calciatore per cercare di portarsi in vantaggio rispetto alle altre pretendenti.