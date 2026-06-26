Dovbyk verso l'addio: il Betis ci prova, ma la Roma dice no

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Artem Dovbyk non sembra più essere al centro del progetto tecnico della Roma, che starebbe valutando la cessione dell'attaccante ucraino dopo appena due stagioni in giallorosso. Tra le ipotesi più concrete c'è un ritorno in Spagna, campionato nel quale aveva brillato con la maglia del Girona, trascinando il club catalano a una storica qualificazione in Champions League.

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, il Betis avrebbe già presentato un'offerta al direttore sportivo Tony D'Amico. La proposta prevederebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, una formula che però non convince la società capitolina. La Roma, infatti, non considera adeguata né la cifra né la struttura dell'operazione. Un trasferimento in prestito, inoltre, non consentirebbe al club di registrare una plusvalenza utile a sistemare i conti entro il 30 giugno. Dovbyk era arrivato nella capitale nell'estate del 2024 per una cifra complessiva di 41,1 milioni di euro e oggi ha un valore residuo a bilancio di 24,66 milioni. Il suo contratto con i giallorossi è valido fino al 2029.