Per SkySport Rubino può tornare alla Carrarese: Fiorentina pronta a un nuovo prestito

vedi letture

Tommaso Rubino potrebbe tornare a vestire la maglia della Carrarese anche nella prossima stagione. L'ipotesi di un nuovo trasferimento in B, sempre coi gialloblù, per il talento di proprietà della Fiorentina sta prendendo sempre più corpo e, nelle prossime settimane, potrebbero esserci sviluppi concreti sul fronte della trattativa. Questo quanto riportato da SkySport

Un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo è la volontà dello stesso calciatore, che avrebbe la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita in un ambiente che già conosce e dove potrebbe trovare nuovamente spazio e continuità. A Carrara, nell'ultima stagione, l'attaccante classe 2006 ha disputato 26 gare siglando due reti.