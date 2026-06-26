Mondiali, alle 21 Norvegia-Francia per il primato (con Haaland in panchina) e Senegal-Iraq
Terza e ultima giornata anche per il Gruppo I. Il match clou di questa sera dei Mondilali è Norvegia-Francia, due squadre che si giocano il primo posto del proprio girone. Calcio d'inizio alle ore 21 italiane. Turnover importante per gli scandinavi, con Haaland che parte dalla panchina, mentre la Francia schiera quasi la formazione tipo con solo qualche innesto. Il promesso sposo viola Thorstvedt parte invece dal 1'.
In campo contemporaneamente anche Senegal-Iraq che cercano una vittoria nella speranza di qualificarsi come migliori 4 anche se sono penalizzate entrambe le Nazionali dalla differenza reti negativa,
Norvergia (4-3-3): Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg, Aasgaard; Bobb, Larsen, Schjelderup. Ct Solbakken
Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, T.Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembélé, Olise, Doue; Mbappé. Ct Deschamps
Senegal (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Jackobs, Niakhaté, Seck; I. Gueye, L. Camara; I. Diarra; I. Sarr, S. Mané; Mbaye. Allenatore: Pape Thiaw.
A disposizione: Diouf, M. Sarr, Koulibaly, Mendy, Diouf, Ciss, P. Sarr, B. Ndiaye, Gueye, Diao, Dieng, Jackson, C. Ndiaye, I, Ndiaye.
Iraq (4-1-4-1): Basil; Putros, Hashem, Sulaka, Doski; Al Ammari; Jasim, Bayesh, Iqbal, Qasem; Al Hamadi. Allenatore: Graham Arnold.
A disposizione: Talib, Hassan, H. Ali, Tahseen, Younus, Maknazi, Saadoon, Amyn, Yakob, Sher, Ismael, M. Ali, Yousif, Hussein, Farji.
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