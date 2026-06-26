Mondiali, alle 21 Norvegia-Francia per il primato (con Haaland in panchina) e Senegal-Iraq

Mondiali, alle 21 Norvegia-Francia per il primato (con Haaland in panchina) e Senegal-IraqFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Terza e ultima giornata anche per il Gruppo I. Il match clou di questa sera dei Mondilali è Norvegia-Francia, due squadre che si giocano il primo posto del proprio girone. Calcio d'inizio alle ore 21 italiane. Turnover importante per gli scandinavi, con Haaland che parte dalla panchina, mentre la Francia schiera quasi la formazione tipo con solo qualche innesto. Il promesso sposo viola Thorstvedt parte invece dal 1'. 

In campo contemporaneamente anche  Senegal-Iraq che cercano una vittoria nella speranza di qualificarsi come migliori 4 anche se sono penalizzate entrambe le Nazionali dalla differenza reti negativa,

Norvergia (4-3-3): Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg, Aasgaard; Bobb, Larsen, Schjelderup. Ct Solbakken
Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, T.Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembélé, Olise, Doue; Mbappé. Ct Deschamps

Senegal (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Jackobs, Niakhaté, Seck; I. Gueye, L. Camara; I. Diarra; I. Sarr, S. Mané; Mbaye. Allenatore: Pape Thiaw.
A disposizione: Diouf, M. Sarr, Koulibaly, Mendy, Diouf, Ciss, P. Sarr, B. Ndiaye, Gueye, Diao, Dieng, Jackson, C. Ndiaye, I, Ndiaye.
Iraq (4-1-4-1): Basil; Putros, Hashem, Sulaka, Doski; Al Ammari; Jasim, Bayesh, Iqbal, Qasem; Al Hamadi. Allenatore: Graham Arnold.
A disposizione: Talib, Hassan, H. Ali, Tahseen, Younus, Maknazi, Saadoon, Amyn, Yakob, Sher, Ismael, M. Ali, Yousif, Hussein, Farji.