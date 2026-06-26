Social Fabbian e la sorpresa ai bambini del camp della Luparense: foto e autografi

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Il calciatore della Fiorentina Giovanni Fabbian dopo una rilassante vacanza in Madagascar si gode gli ultimi giorni liberi a Padova e dintorni, regalando anche sorrisi a chi sogna di fare il calciatore come lui. E' quanto è accaduto infatti ai bambini del camp estivo della Luparense che questa mattina hanno ricevuto la visita del centrocampista della Fiorentina in compagnia del babbo Alberto, per la soddisfazione dei dirigenti che lo hanno accolto e immortalato in una foto con i giovanissimi calciatori. Al giocatore è stata donata anche una maglia e si è reso disponibile per foto e autografi.

Ad annunciarlo è lo stesso club di serie D su Instagram: "Questa mattina è passato a trovarci allo stadio Gianni Casée il talento classe 2003 della Fiorentina Giovanni Fabbian, ad accoglierlo oltre al Presidente Stefano Zarattini e il Direttore Generale Attilio Gementi, anche i numerosissimi ragazzi del camp estivo della Luparense FC. Una mattinata da incorniciare per i nostri giovani Lupi. Grazie di cuore a nome di tutta la nostra società a Giovanni e al papà Alberto per questa graditissima sorpresa, noi non possiamo fare altro che augurare a Giovanni ogni fortuna in campo e fuori".