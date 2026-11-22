All'Inter non basta la tripletta di Pio, l'Atalanta rimonta al 91': a Bergamo finisce 4-4

Scoppiettante 4-4 a Bergamo tra Atalanta e Inter con i padroni di casa costretti sempre ad inseguire ma bravi a crederci fino al recupero ferendo con la stessa arma la squadra di Chivu (che in genere è regina delle rimonte). Mattatori della gara Pio Esposito con una tripletta e De Ketelaere con una doppietta mentre Kessie ha firmato il pareggio su rigore al 91'. Per l'Inter un'occasione persa in classifica visto che le altre in zona Europa hanno tutte vinto.

La cronaca - Pio Esposito dopo i gol in Nazionale esordisce con una doppietta nella prima mezzora della gara (16' e 32') ma al 35' Elmas dimezza le distanze e tiene viva la gara. Nella ripresa ancora Esposito sigla l'1-3 al 52' portando così a casa il pallone. Al 72' si accende De Ketelaere che con il 2-3 ridà speranze all'Atalanta ma un rigore trasformato da Sucic tre minuti dopo sembra rispegnerle. In realtà la gara non è affatto finita con l'Atalanta che segna ancora con De Ketelaere all'80' e Kessie che al 91' su rigore, pervenendo così al pareggio per 4-4. Un risultato che accontenta la squadra di sarri per la reazione avuta e che invece delude l'Inter che si è fatta raggiungere nel finale in una gara che sembrava chiusa e che perde l'occasione di riscavalcare la Roma restando terza a 29 punti. Per l'Atalanta un punto cambia poco in classifica (è dodicesima a 15 punti) ma sicuramente fa morale.