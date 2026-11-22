Crollo del Frosinone a San Siro: vince il Milan 5-1
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Il Milan di Amorim lancia un segnale importante alle avversarie per la zona Champions, battendo in maniera netta il Frosinone contro il quale tante big avevano sbattuto: 5-1 il risultato finale. La squadra di Alvini parte col piede sbagliato a San Siro e si complica il percorso, quasi in maniera premonitrice, con l'autogol di Calvani al 4'.
Al 19' raddoppio del Milan con Ramos ma il gol di Masini al 25' tiene viva la gara per il Frosinone. Nella ripresa però i rossoneri mettono il piede sull'acceleratore, con i gol di Jashari (entrato nell'intervallo per Rabiot) al 48' che taglia le gambe ai gialloblù, di Cisse al 60' e Pulisic al 68' con il Frosinone che non riesce più a reagire
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