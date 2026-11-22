Alle 20.45 chiude la domenica di A Atalanta-Inter: le formazioni ufficiali

Alle 20.45 sfida tra Atalanta e Inter che chiude la domenica della A (che si chiuderà domani sera con Monza-Fiorentina). Un big-match in altri tempi ma l'Atalanta è solo dodicesima in campionato e l'Inter è scivolata al terzo posto dopo la vittoria della Roma ieri che l'ha scavalcata. Chivu vorrà anche festeggiare al meglio la panchina d'oro appena vinta. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri

Inter (3-5-2): Martinez J.; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

Aggiornamento delle 20.35: Problemi nel riscaldamento per il portiere dell'Atalanta Carnesecchi che sarà dunque sostiuito dall'ex viola Sportiello.