Ufficiale Innesto per la Fiorentina Femminile: la portoghese 2002 Carolina Correia

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La Fiorentina Femminile prosegue nel suo lavoro di rafforzamento della squadra da consegnare a Pablo Pinones-Arce, tecnico svedese confermato alla guida della squadra gigliata. Come anticipato da Firenzeviola.it, arriva dalla Torreense una nuova giocatrice, Carolina Correia. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Portoghese Carolina Carolina Costa Malheiro Dias Correia.

Classe 2002, il difensore arriva dalla Torreense con cui ha giocato le ultime tre stagioni. La carriera della giocatrice inizia con il Benfica, per poi indossare le maglie di Damaiense e Torreense. In bacheca ha già annoverato due Campionati portoghesi, due coppe nazionali e una supercoppa di Portogallo.

Nel 2024 la giocatrice ha debuttato la Nazionale Maggiore del proprio paese e adesso è pronta alla sua prima esperienza internazionale di club. Carolina ha scelto la Fiorentina e giocherà con la nostra maglia fino al 30 Giugno 2029.

BEM-VINDA CAROLINA!".