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Perché Gosens ha scelto lo Schalke 04. C'erano anche Fenerbahce e Siviglia

Perché Gosens ha scelto lo Schalke 04. C'erano anche Fenerbahce e SivigliaFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:31Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Robin Gosens saluta la Fiorentina, si accaserà allo Schalke 04 tornato in Bundesliga. Prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro legato alla permanenza del club di Gelsenkirchen nella massima serie tedesca la prossima stagione. Ma come raccolto da Firenzeviola.it, sul calciatore classe '94 reduce da due stagioni a Firenze la lista di pretendenti era lunga. Su Gosens infatti c'erano anche il Fenerbahce in Turchia o il Siviglia in Spagna, ma è stato proprio il calciatore a scegliere: lo Schalke 04 è la squadra che tifa da sempre e ha voluto andare a vestire la maglia a cui tiene molto.