Il Torino vuole Comuzzo ma valuta altri difensori: incontro per Giorgini

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Il Torino è alla ricerca di un difensore centrale e il direttore sportivo Petrachi lavora per consegnare al nuovo allenatore Abate un profilo per completare il reparto. Pietro Comuzzo è il più quotato perché mette d'accordo tutti in granata ma va convinta la Fiorentina con la formula giusta. Tuttosport però scrive che tra i tanti i profili sondati in queste settimane c'è anche il nome di Andrea Giorgini, proprio il difensore che ha giocato in quella Juve Stabia da cui arriva proprio l’allenatore del Torino.

Oggi il ds granata ha in agenda un incontro proprio col club gialloblù per provare ad accelerare l'operazione (nel contratto del classe 2002 c’è una clausola da circa 1,2 milioni). Le altre piste portano a Luca Marianucci, rientrato al Napoli dai granata a fine campionato e per il quale si dovrà attendere la decisione di Allegri, e a Enzo Ebosse, che lo stesso Torino ha deciso di non riscattarlo dall’Udinese per la cifra di 2,5 milioni valutandolo almeno un milione in meno.